История обменного курса кувейтский динар–мозамбикские метикалы

Обменный курс кувейтских динара/мозамбикские метикалы сейчас составляет 207,256, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.200% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 208,539, и минимумом, равным 207,250, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.285%.