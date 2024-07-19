История обменного курса мозамбикский метикал–кувейтские динары

Обменный курс мозамбикский метикал/кувейтские динары сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере -0.018% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.173% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/кувейтские динары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,005, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.378% уменьшение стоимости.