سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 589.483 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.012% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.112% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 589.685 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 588.823 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.130%.