科威特第納爾兌利比里亞元匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌利比里亞元的匯率目前為638.100，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.014%。

在過去一星期，科威特第納爾兌利比里亞元的匯率波動，在25-07-2024高見638.936，並在24-07-2024低見637.888。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.085%。