История обменного курса кувейтский динар–либерийские доллары

Обменный курс кувейтских динара/либерийские доллары сейчас составляет 623,279, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.441% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 627,178, и минимумом, равным 620,898, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.380%.