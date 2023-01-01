دينار كويتي إلى روبية سريلانكي

تحويل KWD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
1049260 lkr

1.00000 KWD = 1049.26000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KWD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659820.963618.3032
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.914251.1112921.1089
1USD0.937550.812942183.13451.346851.556180.903417.1603
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871880.01086670.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / روبية سريلانكية
1 KWD1049.26000 LKR
5 KWD5246.30000 LKR
10 KWD10492.60000 LKR
20 KWD20985.20000 LKR
50 KWD52463.00000 LKR
100 KWD104926.00000 LKR
250 KWD262315.00000 LKR
500 KWD524630.00000 LKR
1000 KWD1049260.00000 LKR
2000 KWD2098520.00000 LKR
5000 KWD5246300.00000 LKR
10000 KWD10492600.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Kuwaiti Dinar
1 LKR0.00095 KWD
5 LKR0.00477 KWD
10 LKR0.00953 KWD
20 LKR0.01906 KWD
50 LKR0.04765 KWD
100 LKR0.09531 KWD
250 LKR0.23826 KWD
500 LKR0.47653 KWD
1000 LKR0.95306 KWD
2000 LKR1.90611 KWD
5000 LKR4.76528 KWD
10000 LKR9.53056 KWD