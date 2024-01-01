Kuveyt dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → LKR çevirin

1.000 kwd
1.014.280 lkr

1.00000 KWD = 1014.28000 LKR

09:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03230.931619.01271.539411.643521515.543.67285
1 INR0.012043510.011220.228980.01853990.019793718.25240.044234
1 EUR1.073489.1269120.40821.65241.764151626.783.94244
1 ZAR0.05259644.36720.048999810.08096740.086443379.7120.193179

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Kuveyt dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 KWD1014.28000 LKR
5 KWD5071.40000 LKR
10 KWD10142.80000 LKR
20 KWD20285.60000 LKR
50 KWD50714.00000 LKR
100 KWD101428.00000 LKR
250 KWD253570.00000 LKR
500 KWD507140.00000 LKR
1000 KWD1014280.00000 LKR
2000 KWD2028560.00000 LKR
5000 KWD5071400.00000 LKR
10000 KWD10142800.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 LKR0.00099 KWD
5 LKR0.00493 KWD
10 LKR0.00986 KWD
20 LKR0.01972 KWD
50 LKR0.04930 KWD
100 LKR0.09859 KWD
250 LKR0.24648 KWD
500 LKR0.49296 KWD
1000 LKR0.98592 KWD
2000 LKR1.97185 KWD
5000 LKR4.92962 KWD
10000 LKR9.85924 KWD