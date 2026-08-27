سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الكيبس اللاوانية
هل تبحث عن أسعار صرف KWD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دينار كويتي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دينار كويتي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف دينار كويتي إلى إلى الكيبس اللاوانية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KWD إلى LAK
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|73,307.3000
|الأدنى
|73,176.8000
|المتوسط
|73,254.5000
|التغيير
|-0.18%
يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 73176.8 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.045% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.088% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 73432.8 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 73069.9 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.171%.
KWD إلى LAK مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert دينار كويتي to كيب لاوي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LAK كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert دينار كويتي to كيب لاوي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LAK كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.