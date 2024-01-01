История обменного курса кувейтский динар–лаосские кипы

Обменный курс кувейтских динара/лаосские кипы сейчас составляет 71 543,700, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/лаосские кипы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 71 639,200, и минимумом, равным 71 354,100, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.185%.