سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدينار الأردني

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدينار الأردني حاليًا 2.31058 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.098% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدينار الأردني بين أعلى مستوى 2.31133 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 2.30832 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.130%.