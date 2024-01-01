История обменного курса кувейтский динар–иорданские динары

Обменный курс кувейтских динара/иорданские динары сейчас составляет 2,313, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.077% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/иорданские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2,316, и минимумом, равным 2,309, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.144%.