科威特第納爾兌約旦第納爾匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌約旦第納爾的匯率目前為2.318，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.025%。

在過去一星期，科威特第納爾兌約旦第納爾的匯率波動，在22-07-2024高見2.321，並在26-07-2024低見2.316。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.108%。