سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الروبية الهندية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الروبية الهندية حاليًا 310.958 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.169% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.144% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الروبية الهندية بين أعلى مستوى 312.351 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 310.342 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.204%.