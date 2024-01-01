История обменного курса кувейтский динар–индийские рупии

Обменный курс кувейтских динара/индийские рупии сейчас составляет 275,180, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.390% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/индийские рупии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 275,244, и минимумом, равным 274,112, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.204%.