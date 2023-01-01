دينار كويتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KWD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
12356.30 ils

1.00000 KWD = 12.35630 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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KWD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066688.67131.436551.659430.963718.3016
1GBP1.1531411.23005102.261.656691.913731.1112821.1062
1USD0.937550.812975183.13451.346851.555810.903517.1588
1INR0.01127760.009779030.012028710.01620090.01871440.01086790.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Israeli New Sheqel
1 KWD12.35630 ILS
5 KWD61.78150 ILS
10 KWD123.56300 ILS
20 KWD247.12600 ILS
50 KWD617.81500 ILS
100 KWD1235.63000 ILS
250 KWD3089.07500 ILS
500 KWD6178.15000 ILS
1000 KWD12356.30000 ILS
2000 KWD24712.60000 ILS
5000 KWD61781.50000 ILS
10000 KWD123563.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Kuwaiti Dinar
1 ILS0.08093 KWD
5 ILS0.40465 KWD
10 ILS0.80930 KWD
20 ILS1.61861 KWD
50 ILS4.04651 KWD
100 ILS8.09303 KWD
250 ILS20.23258 KWD
500 ILS40.46515 KWD
1000 ILS80.93030 KWD
2000 ILS161.86060 KWD
5000 ILS404.65150 KWD
10000 ILS809.30300 KWD