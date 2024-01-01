Kuveyt dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KWD → ILS çevirin

1.000 kwd
11.784,10 ils

1.00000 KWD = 11.78410 ILS

09:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.073589.1361.453251.652560.9482518.3144
1 GBP1.1694111.25535104.2361.699431.93251.1088921.4169
1 USD0.93150.796591183.03311.353751.539410.8833517.0605
1 INR0.01121880.009593650.012043410.01630370.01853970.01063850.205466

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Kuveyt dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 KWD11.78410 ILS
5 KWD58.92050 ILS
10 KWD117.84100 ILS
20 KWD235.68200 ILS
50 KWD589.20500 ILS
100 KWD1178.41000 ILS
250 KWD2946.02500 ILS
500 KWD5892.05000 ILS
1000 KWD11784.10000 ILS
2000 KWD23568.20000 ILS
5000 KWD58920.50000 ILS
10000 KWD117841.00000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kuveyt Dinarı
1 ILS0.08486 KWD
5 ILS0.42430 KWD
10 ILS0.84860 KWD
20 ILS1.69720 KWD
50 ILS4.24300 KWD
100 ILS8.48600 KWD
250 ILS21.21500 KWD
500 ILS42.43000 KWD
1000 ILS84.86000 KWD
2000 ILS169.72000 KWD
5000 ILS424.30000 KWD
10000 ILS848.60000 KWD