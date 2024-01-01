科威特第纳尔兑以色列新谢克尔

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ILS
1 KWD兑ILS过去 30 天过去 90 天
12.445112.5308
12.110511.8818
一般12.276812.2125
更改0.68%3.48%
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1 KWD 兑 ILS 统计信息

过去 30 天，KWD 兑 ILS 的表现如下：30 天高点为 12.4451，30 天低点为 12.1105。这意味着 30 天平均值为 12.2768。KWD 兑 ILS 的变化为 0.68。

过去 90 天，KWD 兑 ILS 的表现如下：90 天高点为 12.5308，90 天低点为 11.8818。这意味着 90 天平均值为 12.2125。KWD 兑 ILS 的变化为 3.48。

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 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.0940.92517.631.5031.661,695.983.673
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科威特第纳尔/以色列新谢克尔汇率
1 KWD12.34960 ILS
5 KWD61.74800 ILS
10 KWD123.49600 ILS
20 KWD246.99200 ILS
50 KWD617.48000 ILS
100 KWD1,234.96000 ILS
250 KWD3,087.40000 ILS
500 KWD6,174.80000 ILS
1000 KWD12,349.60000 ILS
2000 KWD24,699.20000 ILS
5000 KWD61,748.00000 ILS
10000 KWD123,496.00000 ILS
以色列新谢克尔/科威特第纳尔汇率
1 ILS0.08097 KWD
5 ILS0.40487 KWD
10 ILS0.80974 KWD
20 ILS1.61948 KWD
50 ILS4.04870 KWD
100 ILS8.09740 KWD
250 ILS20.24350 KWD
500 ILS40.48700 KWD
1000 ILS80.97400 KWD
2000 ILS161.94800 KWD
5000 ILS404.87000 KWD
10000 ILS809.74000 KWD