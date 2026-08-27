سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 1012.17 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.522% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.176% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 1019.2 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 1005.92 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.353%.