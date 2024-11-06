История обменного курса кувейтский динар–венгерские форинты

Обменный курс кувейтских динара/венгерские форинты сейчас составляет 1 238,100, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.781% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 252,020, и минимумом, равным 1 218,740, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.977%.