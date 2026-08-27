سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى السيد الغاني حاليًا 36.4341 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.175% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.087% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 36.4719 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 36.0423 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.268%.