История обменного курса кувейтский динар–ганские седи

Обменный курс кувейтских динара/ганские седи сейчас составляет 53,901, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.673% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/ганские седи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 53,910, и минимумом, равным 53,541, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.218%.