科威特第納爾兌加纳塞地匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌加纳塞地的匯率目前為48.422，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.329%。

在過去一星期，科威特第納爾兌加纳塞地的匯率波動，在26-07-2024高見48.429，並在21-07-2024低見48.264。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.124%。