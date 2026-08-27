سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى لاري جورجيا

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى لاري جورجيا حاليًا 8.51393 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.153% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.079% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى لاري جورجيا بين أعلى مستوى 8.54163 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 8.49161 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.267%.