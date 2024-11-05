История обменного курса кувейтский динар–грузинские лари

Обменный курс кувейтских динара/грузинские лари сейчас составляет 8,878, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.057% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/грузинские лари колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 8,923, и минимумом, равным 8,869, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.150%.