سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 580.049 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.185% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 580.407 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 578.191 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.321%.