История обменного курса кувейтский динар–франки Джибути

Обменный курс кувейтских динара/франки Джибути сейчас составляет 579,861, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.103% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/франки Джибути колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 581,253, и минимумом, равным 578,599, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.149%.