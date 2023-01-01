فرنك قمري إلى ريال عماني

تحويل KMF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٠٫٨٣١ omr

1.00000 KMF = 0.00083 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066988.69621.436581.659380.9639518.3002
1GBP1.1532711.23055102.3011.656941.913911.1116921.1073
1USD0.93730.812645183.13451.34651.555330.903517.1527
1INR0.01127440.009775060.012028710.01619660.01870860.01086790.206325

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الريال العماني
1 KMF0.00083 OMR
5 KMF0.00415 OMR
10 KMF0.00831 OMR
20 KMF0.01662 OMR
50 KMF0.04155 OMR
100 KMF0.08310 OMR
250 KMF0.20775 OMR
500 KMF0.41550 OMR
1000 KMF0.83099 OMR
2000 KMF1.66199 OMR
5000 KMF4.15497 OMR
10000 KMF8.30994 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / فرنك جزر القمر
1 OMR1203.38000 KMF
5 OMR6016.90000 KMF
10 OMR12033.80000 KMF
20 OMR24067.60000 KMF
50 OMR60169.00000 KMF
100 OMR120338.00000 KMF
250 OMR300845.00000 KMF
500 OMR601690.00000 KMF
1000 OMR1203380.00000 KMF
2000 OMR2406760.00000 KMF
5000 OMR6016900.00000 KMF
10000 OMR12033800.00000 KMF