دينار أردني إلى فرنك سويسري

تحويل JOD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬٢٧٤٫٣٣ chf

1.00000 JOD = 1.27433 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى CHF مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62971.43781.661630.963218.3182
1GBP1.153211.22945102.211.65811.916231.1107721.1249
1USD0.9380.813372183.13451.348651.55860.903517.1824
1INR0.01128290.009783810.012028710.01622250.0187480.01086790.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الفرنك السويسري
1 JOD1.27433 CHF
5 JOD6.37165 CHF
10 JOD12.74330 CHF
20 JOD25.48660 CHF
50 JOD63.71650 CHF
100 JOD127.43300 CHF
250 JOD318.58250 CHF
500 JOD637.16500 CHF
1000 JOD1274.33000 CHF
2000 JOD2548.66000 CHF
5000 JOD6371.65000 CHF
10000 JOD12743.30000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدينار الأردني
1 CHF0.78473 JOD
5 CHF3.92363 JOD
10 CHF7.84726 JOD
20 CHF15.69452 JOD
50 CHF39.23630 JOD
100 CHF78.47260 JOD
250 CHF196.18150 JOD
500 CHF392.36300 JOD
1000 CHF784.72600 JOD
2000 CHF1569.45200 JOD
5000 CHF3923.63000 JOD
10000 CHF7847.26000 JOD