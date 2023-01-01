دينار أردني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل JOD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
117135 btn

1.00000 JOD = 117.13500 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62971.43781.661630.963218.3182
1GBP1.153211.22945102.211.65811.916231.1107721.1249
1USD0.9380.813372183.13451.348651.55860.903517.1824
1INR0.01128290.009783810.012028710.01622250.0187480.01086790.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / نغولتروم بوتاني
1 JOD117.13500 BTN
5 JOD585.67500 BTN
10 JOD1171.35000 BTN
20 JOD2342.70000 BTN
50 JOD5856.75000 BTN
100 JOD11713.50000 BTN
250 JOD29283.75000 BTN
500 JOD58567.50000 BTN
1000 JOD117135.00000 BTN
2000 JOD234270.00000 BTN
5000 JOD585675.00000 BTN
10000 JOD1171350.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدينار الأردني
1 BTN0.00854 JOD
5 BTN0.04269 JOD
10 BTN0.08537 JOD
20 BTN0.17074 JOD
50 BTN0.42686 JOD
100 BTN0.85372 JOD
250 BTN2.13429 JOD
500 BTN4.26858 JOD
1000 BTN8.53717 JOD
2000 BTN17.07434 JOD
5000 BTN42.68585 JOD
10000 BTN85.37170 JOD