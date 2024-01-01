Ürdün dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile JOD → BTN çevirin

1.000 jod
117.057 btn

1.00000 JOD = 117.05700 BTN

07:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.073689.1431.454031.653220.9493718.3286
1 GBP1.1689811.25505104.2091.699781.932631.1097921.4263
1 USD0.931450.796781183.03191.354351.539880.8842517.0721
1 INR0.01121790.009596080.012043610.01631120.01854570.01064950.205609

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 JOD117.05700 BTN
5 JOD585.28500 BTN
10 JOD1170.57000 BTN
20 JOD2341.14000 BTN
50 JOD5852.85000 BTN
100 JOD11705.70000 BTN
250 JOD29264.25000 BTN
500 JOD58528.50000 BTN
1000 JOD117057.00000 BTN
2000 JOD234114.00000 BTN
5000 JOD585285.00000 BTN
10000 JOD1170570.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Ürdün Dinarı
1 BTN0.00854 JOD
5 BTN0.04271 JOD
10 BTN0.08543 JOD
20 BTN0.17086 JOD
50 BTN0.42714 JOD
100 BTN0.85429 JOD
250 BTN2.13571 JOD
500 BTN4.27143 JOD
1000 BTN8.54286 JOD
2000 BTN17.08572 JOD
5000 BTN42.71430 JOD
10000 BTN85.42860 JOD