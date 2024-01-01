دولار جامايكي لساموا تالاس Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار جامايكي لساموا تالاس history summary. This is the دولار جامايكي (JMD) لساموا تالاس (WST) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JMD and WST historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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دولار جامايكي لساموا تالاس exchange rate history
The exchange rate for دولار جامايكي لساموا تالاس is currently ٠٫٠١٧ today, reflecting a -0.432% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار جامايكي has remained relatively stable, with a -0.371% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار جامايكي لساموا تالاس has fluctuated between a high of ٠٫٠١٨ on 12-08-2024 and a low of ٠٫٠١٧ on 15-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a 0.712% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى تالا ساموي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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