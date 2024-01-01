دولار جامايكي إلى باتاكا ماكانيز Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار جامايكي إلى باتاكا ماكانيز history summary. This is the دولار جامايكي (JMD) إلى باتاكا ماكانيز (MOP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JMD and MOP historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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دولار جامايكي إلى باتاكا ماكانيز exchange rate history
The exchange rate for دولار جامايكي إلى باتاكا ماكانيز is currently ٠٫٠٥١ today, reflecting a -0.264% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار جامايكي has remained relatively stable, with a -0.172% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار جامايكي إلى باتاكا ماكانيز has fluctuated between a high of ٠٫٠٥١ on 15-08-2024 and a low of ٠٫٠٥١ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a 0.320% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى باتاكا ماكاوية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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