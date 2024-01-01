دولار جامايكي إلى كوريا الجنوبية وونز Historical Exchange Rates

Welcome to the دولار جامايكي إلى كوريا الجنوبية وونز history summary. This is the دولار جامايكي (JMD) إلى كوريا الجنوبية وونز (KRW) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JMD and KRW historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.

1,000 jmd
8,613 krw

J$1.000 JMD = ₩8.613 KRW

Mid-market exchange rate at ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

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JMD إلى KRW مخطط التحويل

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دولار جامايكي إلى كوريا الجنوبية وونز exchange rate history

The exchange rate for دولار جامايكي إلى كوريا الجنوبية وونز is currently ٨٫٦١٣ today, reflecting a -0.983% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار جامايكي has remained relatively stable, with a -1.225% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of دولار جامايكي إلى كوريا الجنوبية وونز has fluctuated between a high of ٨٫٧٦٣ on 12-08-2024 and a low of ٨٫٦١٢ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a 0.851% increase in value.

Top currencies on ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1147.611.4991.3160.90717.8620.7721.368
1 JPY0.00710.010.0090.0060.1210.0050.009
1 AUD0.66798.44910.8780.60511.9130.5150.912
1 SGD0.76112.1741.13910.68913.5740.5871.039

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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