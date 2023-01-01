دولار جامايكي إلى يوان صيني

تحويل JMD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
47.00 cny

1.00000 JMD = 0.04700 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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JMD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660440.963518.3041
1GBP1.1532711.23102.2551.658661.914991.1111821.1102
1USD0.937650.813008183.13451.34851.55690.903417.1628
1INR0.01127870.009779430.012028710.01622070.01872750.01086670.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Chinese Yuan RMB
1 JMD0.04700 CNY
5 JMD0.23498 CNY
10 JMD0.46996 CNY
20 JMD0.93991 CNY
50 JMD2.34978 CNY
100 JMD4.69955 CNY
250 JMD11.74887 CNY
500 JMD23.49775 CNY
1000 JMD46.99550 CNY
2000 JMD93.99100 CNY
5000 JMD234.97750 CNY
10000 JMD469.95500 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار جامايكي
1 CNY21.27860 JMD
5 CNY106.39300 JMD
10 CNY212.78600 JMD
20 CNY425.57200 JMD
50 CNY1063.93000 JMD
100 CNY2127.86000 JMD
250 CNY5319.65000 JMD
500 CNY10639.30000 JMD
1000 CNY21278.60000 JMD
2000 CNY42557.20000 JMD
5000 CNY106393.00000 JMD
10000 CNY212786.00000 JMD