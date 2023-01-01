دولار جامايكي إلى بولا بوتسواني

تحويل JMD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
87.73 bwp

1.00000 JMD = 0.08773 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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JMD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066488.65461.438091.660280.963118.3026
1GBP1.1533411.2299102.2471.658581.914841.1107821.1088
1USD0.93770.813074183.13451.348551.55690.9031517.163
1INR0.01127970.009780230.012028710.01622130.01872750.01086370.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Botswanan Pula
1 JMD0.08773 BWP
5 JMD0.43867 BWP
10 JMD0.87734 BWP
20 JMD1.75467 BWP
50 JMD4.38668 BWP
100 JMD8.77335 BWP
250 JMD21.93338 BWP
500 JMD43.86675 BWP
1000 JMD87.73350 BWP
2000 JMD175.46700 BWP
5000 JMD438.66750 BWP
10000 JMD877.33500 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار جامايكي
1 BWP11.39820 JMD
5 BWP56.99100 JMD
10 BWP113.98200 JMD
20 BWP227.96400 JMD
50 BWP569.91000 JMD
100 BWP1139.82000 JMD
250 BWP2849.55000 JMD
500 BWP5699.10000 JMD
1000 BWP11398.20000 JMD
2000 BWP22796.40000 JMD
5000 BWP56991.00000 JMD
10000 BWP113982.00000 JMD