Jamaika dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile JMD → BWP çevirin

1.000 jmd
88,04 bwp

1.00000 JMD = 0.08804 BWP

07:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1451.539291.347450.931519.00630.79641.35405
1 JPY0.0066602310.0102520.008974320.006204440.1265860.005304210.00901828
1 AUD0.6496597.541710.8753710.6051712.34740.5173810.879659
1 SGD0.742143111.4291.1423710.6913314.10540.5910431.0049

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Jamaika dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Botsvana Pulası
1 JMD0.08804 BWP
5 JMD0.44019 BWP
10 JMD0.88037 BWP
20 JMD1.76074 BWP
50 JMD4.40185 BWP
100 JMD8.80370 BWP
250 JMD22.00925 BWP
500 JMD44.01850 BWP
1000 JMD88.03700 BWP
2000 JMD176.07400 BWP
5000 JMD440.18500 BWP
10000 JMD880.37000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Jamaika Doları
1 BWP11.35890 JMD
5 BWP56.79450 JMD
10 BWP113.58900 JMD
20 BWP227.17800 JMD
50 BWP567.94500 JMD
100 BWP1135.89000 JMD
250 BWP2839.72500 JMD
500 BWP5679.45000 JMD
1000 BWP11358.90000 JMD
2000 BWP22717.80000 JMD
5000 BWP56794.50000 JMD
10000 BWP113589.00000 JMD