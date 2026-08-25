سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 199.338 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.041% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.488% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 199.594 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 196.319 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.296%.