سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 2.29075 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.120% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.389% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 2.29663 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 2.25937 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.278%.