سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى لساموا تالاس حاليًا 0.000152253 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.083% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.019% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.000153138 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000151444 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.460%.