История обменного курса индонезийская рупия–самоанские талы

Обменный курс индонезийская рупия/самоанские талы сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере 0.255% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.218% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/самоанские талы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.622% уменьшение стоимости.