سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 0.148375 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.013% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.390% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 0.149004 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.147505 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.509%.