История обменного курса индонезийская рупия–танзанийские шиллинги

Обменный курс индонезийская рупия/танзанийские шиллинги сейчас составляет 0,165, отражая изменение в размере 0.163% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.309% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,165, и минимумом, равным 0,163, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.