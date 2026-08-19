سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 0.000903359 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.741% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.030% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 0.000911844 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.000902556 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.457%.