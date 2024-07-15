История обменного курса индонезийская рупия–эсватинские эмалангени

Обменный курс индонезийская рупия/эсватинские эмалангени сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере 0.412% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.487% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.