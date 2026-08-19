سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 1.35276 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.128% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.525% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 1.3559 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 1.34368 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.434%.