История обменного курса индонезийская рупия–сьерра-леонские леоне

Обменный курс индонезийская рупия/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 1,399, отражая изменение в размере -0.207% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.324% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,407, и минимумом, равным 1,388, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.687% уменьшение стоимости.