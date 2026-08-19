سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 0.000529979 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.017% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.249% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 0.00053671 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000529902 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.416%.