История обменного курса индонезийская рупия–шведские кроны

Обменный курс индонезийская рупия/шведские кроны сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере 0.767% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.589% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.474% уменьшение стоимости.