سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 0.000227888 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.321% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.380% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 0.000229796 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000226861 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.357%.