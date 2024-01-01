История обменного курса индонезийская рупия–малайзийские ринггиты

Обменный курс индонезийская рупия/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере 0.092% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.047% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.305% уменьшение стоимости.